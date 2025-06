Missili di Israele sull’Iran | Siamo all' inizio Chiuse le ambasciate nel mondo gli Usa spostano le navi militari Netanyahu | aspettiamo ondate di attacchi Teheran | vi apriremo le porte dell' inferno

In un clima di crescente tensione internazionale, Israele ha lanciato missili contro l'Iran, scatenando una serie di reazioni globali. Ambasciate chiuse, navi militari spostate e minacce di rappresaglie di Teheran segnano un panorama incerto e pericoloso. Con un bilancio drammatico di 78 vittime e 329 feriti, il mondo osserva con apprensione, mentre i mercati finanziari crollano e il petrolio e l'oro si fanno strada tra le onde dell’instabilità —una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri mondiali.

L'attacco in diverse ondate, il bilancio è di 78 morti e 329 feriti. Chiuse le ambasciate israeliane in tutto il mondo. In rosso le Borse, corrono petrolio e oro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Missili di Israele sull’Iran: «Siamo all'inizio». Chiuse le ambasciate nel mondo, gli Usa spostano le navi militari. Netanyahu: aspettiamo ondate di attacchi. Teheran: vi apriremo le porte dell'inferno

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Ieri Antonio Tajani, con la solennità di chi si affida agli astri, ha dichiarato: "Non ci sono segnali di un attacco imminente da parte di Israele contro l'Iran". Appena 16 ore dopo, nella notte, Israele ha attaccato l'Iran: siti nucleari colpiti, esplosioni, Khamenei che g

