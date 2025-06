Miss Adriatico 2025 | il tour del concorso inizierà a Francavilla

Miss Adriatico 2025 prende il via con entusiasmo da Francavilla, aprendo il 49° tour del prestigioso concorso di bellezza internazionale. L’evento, unico nel suo genere e patrocinato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, promette emozioni e glamour. Alle 19:30, venti giovani talenti si contenderanno il titolo in una passerella ricca di stile e fascino, dando il via a un percorso che trasformerà sogni in realtà. Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile di bellezza e talento!

Inizierà dal lido Asteria di Francavilla il 49° tour del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, l'unica manifestazione di moda patrocinata dal consiglio regionale d'Abruzzo. In passerella, a partire dalle ore 19:30, venti giovani fanciulle pronte a sfidarsi davanti ad.

Se sogni di brillare sotto i riflettori e di vivere un'esperienza indimenticabile nel mondo della bellezza, non perdere l'occasione: sono già aperte le iscrizioni per il Miss Adriatico 2025, il concorso internazionale che mette in luce talento e charme.

Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo tour del 49° concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, l'unico nel settore a godere del patrocinio del Consiglio Regionale d'Abruzzo.