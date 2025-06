Minori stranieri non accompagnati Bergamo tra le città più penalizzate | Mancati rimborsi per 8,3 milioni

La questione dei minori stranieri non accompagnati a Bergamo e in Italia si fa sempre più urgente. I Comuni, già alle prese con sfide complesse, devono affrontare una pesante lacuna di 83 milioni di euro nei fondi destinati all’accoglienza. La denuncia dell’Anci mette in luce un grave squilibrio che minaccia servizi fondamentali e il benessere di questi giovani. La situazione richiede interventi immediati e soluzioni efficaci.

L' Associazione Nazionale Comuni Italiani ( Anci ) ha trasmesso ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, una lettera a firma del presidente Gaetano Manfredi e del delegato all'Immigrazione Gianguido D'Alberto, per evidenziare la pesante situazione dei Comuni in merito alla mancata copertura dei fondi statali destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che gravano in modo crescente sui bilanci comunali. Tra i Comuni più colpiti c'è Bergamo. Secondo l'amministrazione, la città registra un mancato rimborso di circa 8,3 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

