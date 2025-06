Minorenni fuggono su scooter rubato e si schiantano | avevano tirapugni e droga

Minorenni in fuga su scooter rubato, armati di tirapugni e droga, seminano il panico a Pra’. La loro corsa rischiosa si conclude con un incidente che mette in luce un quadro preoccupante di devianza e pericolosità tra i giovani. La polizia locale interviene prontamente, ma quanto avvenuto solleva ancora una volta il dilemma della sicurezza e del ruolo delle istituzioni nella prevenzione. Continua a leggere per scoprire come si è concluso questo episodio inquietante.

Nella mattinata di domenica 8 giugno, una pattuglia dell’unità territoriale ponente distretto VII della polizia locale ha intercettato a Pra’ un motociclo con due persone a bordo che transitava con il semaforo rosso. Alla vista della pattuglia, il conducente ha ignorato l’alt degli agenti e ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Minorenni fuggono su scooter rubato e si schiantano: avevano tirapugni e droga

