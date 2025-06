Minimal gioiello crochet o olimpionico | tutti i trend dei costumi da bagno per l’estate 2025 da avere subito

L’estate 2025 si avvicina e il mondo del beachwear si prepara a sorprendere con nuovi trend irresistibili. Dai gioielli crochet minimal e olimpionici ai costumi più fashion, ogni dettaglio è pensato per unire stile e comfort. I micro-trend cavalcano la stagione con audacia, rendendo ogni capo un vero must-have. Perché, come nell’abbigliamento, anche il costume deve farci sentire al meglio, emanando quella irresistibile coolness che solo il mare sa regalare.

Anche i costumi seguono le mode e non c’è trend e micro-trend che il beachwear non cavalchi con l’arrivo della bella stagione, perché se è vero che ad oggi si presta sempre più attenzione alla vestibilità dei costumi, è anche vero –esattamente come accade nell’abbigliamento – che la vestibilità non è tutto. Forse più di qualsiasi vestito, il costume ha l’arduo compito di far sentire bene e a proprio agio, di poter emanare la stessa coolness che un abito e un accessorio sono in grado di trasmettere, anche quando i centimetri di superficie di pelle coperti sono ben pochi. Per questa estate 2025 il beachwear riflette quindi i dualismi già avvistati nelle precedenti passerelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Minimal, gioiello, crochet o olimpionico: tutti i trend dei costumi da bagno per l’estate 2025 da avere subito

In questa notizia si parla di: costumi - trend - minimal - gioiello

Costumi da bagno, quali sono i trend dell’estate?; Costumi da bagno 2025: 8 modelli di tendenza per iniziare a prepararsi all'estate; Beach on the city: i costumi da bagno sono così belli che diventano top (anche in città).

I costumi gioiello per l'estate 2025 Riporta youmedia.fanpage.it: i pois sono il must have della Primavera/Estate 2025 guarda 443 • di Stile e trend I costumi gioiello per l'estate 2025 guarda 3426 • di Stile e trend Le borse e gli accessori più strani e ...