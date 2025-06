Minigolf Grande evento nei giorni scorsi a Cavriglia

Un evento memorabile ha animato Cavriglia, Arezzo, con i Campionati Italiani Assoluti di Minigolf. Per alcuni giorni, appassionati e professionisti si sono sfidati in un’atmosfera di grande entusiasmo e competizione tecnica, sotto l’egida della Figest. La passione per questo sport si è fatta sentire forte e chiara, culminando in un’esibizione di livello straordinario. E ora, scopriamo insieme chi ha conquistato il titolo e cosa riserva il futuro del minigolf italiano.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Grande partecipazione e ottimo livello tecnico per i Campionati Italiani Assoluti di Minigolf, andati in scena a Cavriglia, dove per alcuni giorni si sono sfidati i migliori interpreti della disciplina sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Nella competizione a squadre, il titolo italiano femminile è andato al Minigolf Club di Cusano Milanino, che ha conquistato il diritto a partecipare alla Minigolf Champions League Final 2026. Al secondo posto si è classificato il Minigolf Club Follonica. Per quanto riguarda le squadre maschili, il MGC Novi Ligure si è laureato Campione d'Italia 2025, garantendosi anch'esso la partecipazione alla Minigolf Champions League 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Minigolf. Grande evento nei giorni scorsi a Cavriglia

