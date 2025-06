Minacciava i passanti con un coltello | 50enne espulso dal comune

Un episodio inquietante ha scosso il centro di Villasanta lo scorso martedì sera, quando un 50enne, dopo una serata di eccessi, si aggirava minacciando passanti con un coltello in mano. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Monza, la situazione è stata messa sotto controllo. La sua condotta insostenibile ha portato all’espulsione dal comune, contribuendo a restituire sicurezza alla comunità. Una vicenda che invita alla riflessione sulla tutela del pubblico e sull’importanza della prontezza delle forze dell’ordine.

Si aggirava per il centro di Villasanta con un coltello in mano, minacciando i passanti, dopo una serata di bagordi. Il fatto è successo lo scorso martedì 10 luglio. Intorno all 23.30 i carabinieri della compagnia di Monza sono intervenuti riportando a più miti consigli l’uomo, un 50enne italiano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it