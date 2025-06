Minacciata e violentata a 14 anni su un'automobile | 28enne condannato a 4 anni e 6 mesi

Un episodio sconvolgente scuote la comunità di Suzzara, dove un uomo di 28 anni è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per aver minacciato e violentato una ragazzina di soli 14 anni. La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza sulle minorenni, ma solleva anche domande sulla tutela e sicurezza dei più giovani. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa triste vicenda.

Un uomo è stato condannato a quattro anni e sei mesi perché accusato di aver violentato una ragazzina di quattordici anni a Suzzara, comune che si trova in provincia di Mantova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

