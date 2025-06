Minaccia ragazza con un coltello e tenta di avere un rapporto sessuale | arrestato

In un episodio che ha scosso la comunità di Oderzo, un uomo si è avvicinato a una ragazza in solitudine nei giardini pubblici, minacciandola con un coltello e tentando di costringerla ad un rapporto sessuale. La prontezza della vittima ha fatto la differenza, permettendole di mettersi in salvo. La sua determinazione ha portato all'arresto dell'aggressore, un passo fondamentale per garantire sicurezza e giustizia.

Si sarebbe avvicinato ad una ragazza originaria della provincia di Foggia che si trovava da sola nei giardini pubblici di Oderzo nel Trevigiano e sotto la minaccia di un coltello avrebbe cercato di costringerla ad avere un rapporto sessuale. Fortunatamente la malcapitata è riuscita a mettersi in.

