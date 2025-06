Minacce agli impresari e piscina a scrocco ma è tutto prescritto | nessuna condanna per il colonnello Bernardino Vagnoni

Con un verdetto che chiude definitivamente un capitolo complesso, il processo nei confronti del colonnello Bernardino Vagnoni si conclude con il suo proscioglimento, poiché tutti i reati sono ormai prescritti. Dopo anni di indagini e tensioni pubbliche, oggi, venerdì 13 giugno 2025, si sancisce la fine di una vicenda che ha coinvolto minacce agli impresari e questioni di piscina a scrocco, lasciando dietro di sé un senso di giustizia definitiva e di conclusione.

Prosciolto, visto che tutti i reati sarebbero prescritti. Termina così oggi, venerdì 13 giugno 2025, il processo di primo grado nei confronti di Bernardino Vagnoni. Ex colonnello dei carabinieri, ora in congedo, ha guidato la compagnia di Moncalieri, prima di diventare vicecomandante provinciale.

