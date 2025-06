Mille Miglia c' è anche un montemurlese tra gli equipaggi in gara e guiderà un Om del 1929

Montemurlo si prepara a vivere un momento di grande orgoglio con la Mille Miglia 2025, la celebre corsa di auto d’epoca che quest’anno vedrà un talento locale tra gli equipaggi. Tra i protagonisti spicca Daniele, montemurlese doc, che guiderà un prestigioso modello del 1929, dimostrando ancora una volta come la tradizione e la passione per le auto d’epoca siano vive e vibranti nel nostro territorio. Un evento da non perdere!

Montemurlo, 13 giugno 2025 - Ci sarà anche un po' di Montemurlo alla Mille Miglia 2025, la corsa di regolarità per auto d'epoca più famosa al mondo, che parte martedì da Brescia e che passerà da Prato la mattina del 18 giugno, nell'ambito della seconda tappa della corsa, che porterà le auto da Bologna a Roma. Degli oltre 400 equipaggi in gara, solo quattro sono toscani e di questi solo due sono pratesi. Tra questi c'è il montemurlese Daniele Ceccatelli, titolare di un'azienda tessile nel distretto industriale di Oste che sarà il co-pilota di Gianni Morandi di Poggibonsi, proprietario di OM 665 Superba Spider Mille Miglia del 1929, gommata Pirelli Stella Bianca, carrozzeria Casaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille Miglia, c'è anche un montemurlese tra gli equipaggi in gara e guiderà un Om del 1929

