Militare siciliano morto per mesotelioma condannato il ministero della Difesa

Una tragica vicenda che mette in luce le conseguenze devastanti dell’amianto sui nostri eroi. Il Tribunale civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire circa 400mila euro ai familiari di Michele Cannavò, militare siciliano deceduto per mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto. Una sentenza che, purtroppo, non restituisce la vita perduta, ma rappresenta un passo importante nella tutela di chi ha servito la nostra nazione.

Il Tribunale civile di Roma ha condannato il ministero della Difesa stabilendo un risarcimento di circa 400mila euro in favore dei familiari di Michele Cannavò, motorista navale della Marina Militare, deceduto a causa di un mesotelioma pleurico provocato dall'esposizione prolungata all'amianto. Lo dice l'osservatorio nazionale amianto. Cannavò, originario della provincia di Catania, e residente.

Il Tar del Lazio ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento di 200.000 euro di risarcimento alla famiglia di U.G., sottufficiale della Marina Militare, scomparso a causa di un mesotelioma pleurico contratto durante il servizio. "Un altro valoroso difensor

