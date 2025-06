Milano siamo noi l' inchiesta di La7 sugli Ultras di Milan e Inter

Milano, cuore pulsante del calcio italiano, nasconde un lato oscuro che emerge dall'inchiesta di Alberto Nerazzini per “100 minuti” di La7. Tra mafia, ultras e estremismo, si svelano le oscure alleanze che controllano le curve di Milan e Inter, rivelando un'inquietante rete di affari illeciti e complicità. In questo scenario inquietante, il calcio diventa teatro di potere e infiltrazioni, lasciando emergere un panorama più complesso di quanto si possa immaginare. In questa analisi, scopriamo come lo sport si intrecci con il malaffare.

Un’inchiesta di Alberto Nerazzini per “100 minuti” svela l’intreccio tra mafia, ultras e estrema destra a Milano, mostrando come organizzazioni criminali abbiano preso il controllo delle curve di Inter e Milan. Parte dall’omicidio di Antonio Bellocco per ricostruire alleanze, affari illeciti, intimidazioni e infiltrazioni nel calcio. Mette in luce il ruolo delle curve come centri di comando e la complicità silenziosa di istituzioni e club. In onda lunedì 16 giugno su La7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Milano siamo noi", l'inchiesta di La7 sugli Ultras di Milan e Inter

Il #Milan (458.000 euro) e la Lega #SerieA (200.000 euro) hanno presentato richiesta di risarcimenti per complessivi oltre 600mila euro nei confronti dei tre ultras milanisti coinvolti nell'inchiesta della Procura di Milano sulle curve di San Siro. Si tratta del proce Vai su X

