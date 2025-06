Milano Salvini | Candidato sindaco non necessariamente della Lega

Milano si prepara a una sfida emozionante, con Salvini che annuncia un processo di scelta condiviso per il prossimo candidato sindaco, senza pregiudizi tra civici o partiti. Una decisione che riflette l’apertura e la volontà di coinvolgere tutti i cittadini desiderosi di fare la differenza in questa città . La candidatura sarà il risultato di un percorso collettivo, perché Milano merita un futuro unito e forte.

Sul prossimo candidato sindaco di Milano “ci stiamo ragionando, lo sceglieremo tutti insieme. Sto incontrando giĂ delle persone che amano questa cittĂ e che se servirĂ saranno a disposizione. Che siano civici o di partito non ho pregiudizi”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della nuova sede della Lega di via Vespri Siciliani. Ai giornalisti che gli chiedevano se volesse un candidato del Carroccio, il segretario ha risposto: “Abbiamo uomini e donne a disposizione ma lo sceglieremo insieme. Non necessariamente della Lega, sto incontrando persone che la pensano come noi, ma che non hanno una tessera di partito in tasca”. 🔗 Leggi su Lapresse.it