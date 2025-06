Milano il corteo contro la speculazione edilizia

A Milano, il cuore pulsante della città si anima di protesta: il centro sociale "Cantiere" ha organizzato un corteo per denunciare la crescente speculazione edilizia. Con striscioni e fumogeni in zona Porta Nuova, gli attivisti chiedono una trasformazione urbana più equa, dove ogni quartiere possa diventare un'opportunità per tutti. La mobilitazione invita a riflettere su un futuro sostenibile e inclusivo, perché Milano merita di essere una città per tutt3.

Azione dimostrativa del centro sociale "Cantiere" di Milano contro la speculazione edilizia. Gli attivisti hanno srotolato striscioni e acceso fumogeni in zona Porta Nuova. "Tutta la città è un cantiere per edilizia di lusso: cantierizziamoli per costruire una Milano per tutt3!", si legge in un comunicato degli attivisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, il corteo contro la speculazione edilizia

Milano, Salvini: “Sala sta facendo disastri, edilizia ferma” - Matteo Salvini critica aspramente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, accusandolo di aver bloccato l'edilizia nella città.

Inchieste sulla speculazione edilizia a Milano, primo arresto: ai domiciliari l’ex dirigente comunale Oggioni. Dirigeva lo sportello unico - Oggioni, 68 anni, già vicepresidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e, in precedenza, dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia, è accusato di corruzione ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Immobiliare. Il bluff della "rigenerazione" di Milano - Che ha trasformato ogni spazio libero di Milano in un grattacielo con appartamenti da 10mila euro al metro quadro. Si legge su avvenire.it