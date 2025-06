Milano blitz del centro sociale Cantiere a Porta Nuova contro la speculazione edizilia

Oggi abbiamo deciso di dare voce alla nostra città, esponendo le ingiustizie della speculazione edilizia che trasforma Milano in un quartiere solo per pochi. Con coraggio e determinazione, gli attivisti del centro sociale Cantiere hanno sfilato sotto gli occhi di tutti, gridando a gran voce la necessità di un cambiamento reale. La nostra lotta non si ferma: la città deve essere di tutti, non di pochi.

Azione dimostrativa del centro sociale Cantiere di Milano contro la speculazione edilizia. Gli attivisti hanno srotolato striscioni e acceso fumogeni davanti alla sede in Porta Nuova di Coima, gruppo leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari. “Tutta la città è un cantiere per edilizia di lusso: cantierizzamoli per costruire una Milano per tutt3!”, si legge in un comunicato degli attivisti. “Oggi abbiamo “cantierizzato” Coima, uno dei principali speculatori con le ‘mani sulla città’. La città pubblica retrocede di fronte agli investimenti dei grandi privati”, aggiungono. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, blitz del centro sociale Cantiere a Porta Nuova contro la speculazione edizilia

In questa notizia si parla di: milano - cantiere - centro - sociale

Milano, centro sociale Il Cantiere occupa sede Rai: “Silenzio sui referendum” - Milano, centro sociale Il Cantiere occupa simbolicamente la sede Rai di corso Sempione, chiedendo maggiore attenzione ai referendum sull’8 e 9 giugno.

La tredicesima sezione del Tribunale civile di Milano ha respinto la richiesta di sfratto urgente del centro sociale Cantiere di Milano presentata dalla nuova proprietà dello stabile. I giudici hanno dichiarato “inammissibile” il ricorso d’urgenza presentato da Mont Vai su Facebook

Milano, blitz del centro sociale Cantiere a Porta Nuova contro la speculazione edizilia; È in pericolo a Milano il Cantiere per costruire un’altra città; CS CANTIERE MILANO: “ALLERTA GIALLA, SIAMO SOTTO ATTACCO!”. VIA MONTE ROSA, 84 VENDUTO ALL’ENNESIMA COMPAGNIA FINANZIARIA..

Milano, centro sociale Il Cantiere occupa sede Rai: “Silenzio sui referendum” - A Milano, il centro sociale Il Cantiere ha simbolicamente occupato l’ingresso della sede Rai di corso Sempione per chiedere maggiore spazio e attenzione al tema dei referendum sulla cittadinanza ... Scrive msn.com

La protesta del centro sociale Cantiere prima del corteo del 25 aprile a Milano - Accuse di ritardi nelle cure e proteste infuocate evidenziano discriminazioni sociali ... Riporta youmedia.fanpage.it

Corteo a Milano, i centri sociali contestano e bloccano un furgone del Pd - A Milano, gli attivisti del centro sociale del Cantiere hanno contestato lo spezzone del PD bloccandogli la strada e impedendo al furgone di posizionarsi all’interno del corteo del 25 Aprile. Da msn.com