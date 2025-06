Milan Under 17 avanza alle semifinali scudetto nonostante la sconfitta contro Empoli

Nonostante una sconfitta avvincente contro l’Empoli, il Milan Under 17 conquista con orgoglio le semifinali dello scudetto. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha dimostrato la forza e il carattere dei giovani rossoneri. Con determinazione e talento, i ragazzi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa splendida avventura. E ora, il sogno continua...

MILAN 2 EMPOLI 3 MILAN: Pittarella, Nolli, Vechiu, Cullotta, Tartaglia, Plazzotta, Arnaboldi, La Mantia, Pandolfi (88’ Valeri), Grassini (46’ Pisati), Zaramella. All.: Renna. EMPOLI: Lastoria, Tavanti, Antonini, Barbieri (51’ Tognaccini), Babalola (51’ Mennini), Baralla, Lo Monaco (79’ Gudmundsson), Bagordo (61’ Diousse), Busiello (61’ Blini), Zanaga, Campaniello (79’ Rovetini). All.: Tonelli. Arbitro: Maione di Ercolano. Reti: 9’ rig. E 19’ Campaniello; 47’pt Busiello; 48’ Cullotta; 72’ Pisati. MILANO – Non basta un primo tempo stellare all’ Empoli Under 17 per ribaltare l’1-0 subito all’andata e accedere alle semifinali scudetto di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Milan Under 17 avanza alle semifinali scudetto nonostante la sconfitta contro Empoli

