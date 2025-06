Milan Tare insiste per Jashari | il Bruges fa il prezzo ma occhio alla concorrenza

Un Milan in piena trasformazione si prepara a rafforzarsi, con l’obiettivo di sorprendere e conquistare il suo pubblico. Mentre Tare spinge per Jashari e il Bruges alza il prezzo, i rossoneri devono fare i conti con una concorrenza agguerrita. La strategia è chiara: puntare forte, ma con intelligenza. La questione si fa sempre più interessante: riusciranno i campioni d’Italia a chiudere gli acquisti desiderati senza lasciare spazio alle sorprese?

In casa Milan continua la rivoluzione sul calciomercato, con il management rossonero all`opera su diversi fronti per regalare a Massimiliano.

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

TARE INSISTE PER SAMUELE RICCI Con la cessione di Reijnders, proseguono i contatti col City, il Milan dovrà inevitabilmente intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Matteo Moretto, giornalista, parla di Samuele #Ricci del Torino: “Il Milan ci Vai su Facebook

Milan, svolta per Jashari: altro colpo a centrocampo - Il Milan punta a un mercato di primo livello a centrocampo: Igli Tare si sta adoperando per migliorare la rosa e occhio a Jashari e non solo ... Segnala spaziomilan.it

