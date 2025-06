Milan su Jashari | il gioiellino del Belgio che ha stregato gli occhi di Tare

Il Milan si prepara a fare un colpo importante nel mercato, puntando su un talento brillante: Ardon Jashari. Il giovane gioiellino belga sta conquistando i cuori di Tare e ora potrebbe approdare a San Siro, portando energia e freschezza al centrocampo rossonero. La sua prospettiva di crescita e il suo talento innato lo rendono l’obiettivo ideale per rafforzare la squadra e puntare ancora più in alto in questa stagione.

Il Milan ha un nuovo obiettivo per rafforzare il centrocampo, e il nome caldo che sta girando in orbita rossonera è quello di Ardon Jashari.

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

Milan, non solo Jashari: summit col Club Brugge per il centrale - Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri, pronti a mettere a segno diversi colpi, per migliorare la rosa a disposizione di Allegri ... Lo riporta milanlive.it

Milan, trattativa col Bruges per Jashari: i dettagli - Il Milan ha messo gli occhi sul miglior giocatore del campionato belga. Riporta calciomercato.com

Milan, non solo Xhaka: si prova a chiudere per un altro gioiello svizzero - Il centrocampo del Milan potrebbe parlare svizzero nella prossima stagione: oltre all'interesse per Xhaka, piace Jashari del Club Brugge ... Segnala assopoker.com