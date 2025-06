Milan sfida alla Roma per De Cuyper | è l’obiettivo numero uno per il post Theo Hernandez

Il Milan si prepara a una sfida cruciale contro la Roma, con De Cuyper nel mirino come obiettivo prioritario. Mentre Theo Hernandez si conferma protagonista, il club punta anche a rafforzare la rosa con giovani talenti, sondando il mercato del Bruges. Il direttore sportivo Igli Tare lavora senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva e pronta a conquistare nuovi traguardi.

Il Milan guarda in casa Bruges per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare lavora. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - sfida - roma - cuyper

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Verso Roma-Milan: settore ospiti dell'Olimpico chiuso ai tifosi rossoneri IL ROMANISTA Arriva la decisione del Questore della Capitale: biglietti in vendita solo per i sostenitori giallorossi residenti nella Regione Lazio. I tifosi del Milan non potranno assistere dal Vai su Facebook

Milan, sfida alla Roma per De Cuyper: è l’obiettivo numero uno per il post Theo Hernandez; N’Dicka nel mirino delle finaliste di Europa League: sarà ancora sfida United-Tottenham; Mercato, il Milan punta un giallorosso: di chi si tratta.

Milan, sfida alla Roma per De Cuyper: è l’obiettivo numero uno per il post Theo Hernandez Segnala calciomercato.com: In primis c’è il Bruges che, storicamente, i suoi pezzi pregiati li vende sempre alle proprie condizioni.