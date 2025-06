Milan Pulisic scalpita | Voglio concentrarmi sulla nuova stagione Su Allegri

Milan Pulisic si prepara a scendere in campo con entusiasmo, concentrato sulla nuova stagione e sul ruolo che lo attende sotto la guida di Allegri. Dopo una stagione da protagonista, il centrocampista statunitense ha scelto di non unirsi alla nazionale per ricaricare le energie, dimostrando la sua determinazione. La sua passione per il calcio e la volontà di migliorarsi sono la chiave per un’annata ricca di successi, e le sorprese non sono affatto finite.

Il centrocampista statunitense, reduce dalla migliore stagione a livello realizzativo, non ha risposto alla chiamata della sua nazionale per recuperare energie in vista della ripresa: "È stata una mia scelta. Modric? L'idolo di mio nonno".

