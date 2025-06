Milan Pulisic | Non vedo l’ora di lavorare con Allegri Modric e Musah …

Christian Pulisic, stella del Milan, si mostra entusiasta delle prospettive con il club e le sfide che lo aspettano. In un'intervista esclusiva con 'CBS Sports Golazo', l'attaccante americano ha condiviso la sua emozione di lavorare con allenatori di livello come Allegri e con campioni come Modric e Musah, sottolineando che il suo obiettivo è crescere e contribuire al successo del Milan. La voglia di vincere è palpabile, e il suo entusiasmo promette scintille in campo.

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato LIVE con 'Cbs Sports Golazo' e ha sottolineato alcuni passaggi importanti per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “Non vedo l’ora di lavorare con Allegri. Modric e Musah …”

In questa notizia si parla di: milan - pulisic - vedo - lavorare

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! - Il Milan è stato superato dal Bologna nella finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo caratterizzato da controversie e occasioni, Ndoye ha sbloccato la partita al 53esimo, portando i rossoblù alla vittoria.

#Milan, il segnale di #Pulisic: "Non vedo l'ora di lavorare con #Allegri. Quest'anno è successo un po' di tutto..." Vai su X

Retroscena clamoroso su #Pulisic e #Maignan! Anche l’americano non è felice… Il nostro Stefano Bressi ci dá le ultime direttamente da Casa Milan ? Vai su Facebook

Milan, senti Pulisic: «Non vedo l'ora di lavorare con Allegri»; Milan, Pulisic: “Non vedo l’ora di lavorare con Allegri. Modric e Musah …”; Milan, il segnale di Pulisic: Non vedo l'ora di lavorare con Allegri. Quest'anno è successo un po' di tutto....

Milan, senti Pulisic: «Non vedo l'ora di lavorare con Allegri» Segnala msn.com: Dopo un rinnovo messo in standby, lo statunitense non vede l’ora di ricominciare la stagione in rossonero per riscattare le delusioni ...