Milan nuovi contatti per Xhaka Ecco il centrocampo che Allegri ha in mente

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo con nuovi contatti e strategie innovative, sotto la guida esperta di Allegri. Il tecnico toscano, ormai parte integrante del progetto rossonero, sta plasmando un reparto che promette di fare la differenza. Con i nuovi acquisti e una visione chiara, il Milan punta a tornare protagonista. E il futuro si dipinge sempre più brillante: ecco le mosse che potrebbero cambiare le sorti del club.

Massimiliano Allegri è sempre più dentro le dinamiche del nuovo Milan che sta nascendo. L`allenatore scelto dal neo-direttore sportivo Igli Tare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Xhaka, Ricci e Vlahovic sono tutti nomi validi per il Milan e sui cui potrebbe accelerare nei prossimi giorni Nuovi contatti per Xhaka con il giocatore Vlahovic è il nome che stuzzica di più per Allegri, Núñez è più difficile rispetto a Vlahovic. Il Milan vuole fare Vai su X

Contatti tra il #Milan e l’agente di #Ricci: il centrocampista del #Torino resta uno dei nomi per il centrocampo insieme a #Xhaka Milan Nel Cuore Vai su Facebook

