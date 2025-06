Milan la Spagna chiude le porte a Theo Hernandez | c’entrano i tifosi

Il mondo del calcio è sempre in fermento, e questa volta il capitolo riguarda Theo Hernandez e il suo possibile trasferimento in Spagna. Dopo una lunga attesa e numerosi ostacoli, sembra che i tifosi abbiano finalmente deciso di fare sentire la propria voce, influenzando le decisioni sulla sua permanenza. Con il nuovo corso del Milan e le sfide che lo attendono, il futuro di Hernandez diventa sempre più incerto, lasciando tutti col fiato sospeso.

Non c'è pace per il Milan e Theo Hernandez: fumata nera per il trasferimento del difensore in Spagna, colpa dei tifosi. Dopo l'arrivo del nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina, il Milan pensa al futuro della squadra, dove permangono ancora troppe incognite. Ciò che appare certo, però, è che la permanenza di Theo Hernandez in rossonero è ormai agli sgoccioli. Giunto a Milano nel 2019, all'ombra della Madonnina il francese è cresciuto e ha conquistato uno Scudetto ed una Supercoppa italiana. Traguardi che sembravano presagire una storia d'amore ben più lunga, ma che sembra essere ormai definitivamente tramontata.