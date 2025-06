Milan Games Week & Cartoomics 2025 presentati i primi ospiti della nuova edizione

La Milan Games Week & Cartoomics 2025 torna a entusiasmare gli appassionati con un cast stellare di ospiti internazionali. Dal 28 al 30 novembre, presso Fiera Milano Rho, si preannuncia un’edizione imperdibile ricca di novità e sorprese. Tra i protagonisti annunciati, spiccano grandi firme come Marco Checchetto e Brian M. Bendis, pronti a conquistare gamers e comic lovers. La scena italiana e internazionale si prepara a vivere tre giorni di pura emozione: ecco cosa aspettarsi!

L’organizzazione della Milan Games Week & Cartoomics 2025 ha deciso di presentare alcuni degli ospiti che caratterizzano la nuova edizione della manifestazione, in programma dal 28 al 30 novembre 2025 presso la consueta cornice di Fiera Milano (Rho). Ecco gli ospiti annunciati in queste ore: Marco Checchetto, superstar Marvel Comics e autore del poster ufficiale di MGWCMX 2025.. Brian M. Bendis, creatore di straordinarie saghe di Daredevil, Avengers e Spider-Man.. Peach Momoko, artista dietro Ultimate X-Men, manga style!. Hitoshi Sakimoto, compositore delle epiche colonne sonore di Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Milan Games Week & Cartoomics 2025, presentati i primi ospiti della nuova edizione

