Milan doppio innesto dal Belgio | Juventus ancora a mani vuote

Il Milan si prepara a rafforzarsi con due nuovi innesti dal Belgio, puntando a consolidare la rosa e a puntare in alto. Mentre il club rossonero cementa il suo progetto, la Juventus rischia di rimanere a mani vuote, complicando ulteriormente il quadro di una Serie A sempre più imprevedibile. Con il nuovo Milan di Allegri che prende forma, la vera sfida sarà gestire le uscite per finanziare il mercato e continuare a sognare in grande.

Il Milan si sta guardando attorno ed ha individuato ben due rinforzi che arrivano direttamente dal Belgio per puntellare la rosa. Beffa autentica per la Juventus, che rischia di restare anche da questo punto di vista a mani vuote. Piano piano sta prendendo forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, anche se la strada è tortuosa ed anche in salita. La prima questione da risolvere, senza le coppe, riguarda le uscite, che serviranno a finanziare i colpi poi in entrata. I casi più spinosi sono quelli che riguardano Theo Hernandez, nel mirino dell’Atletico Madrid, e Mike Maignan, dal momento che i due hanno il contratto in scadenza nel 2026 ma per il momento le loro cessioni appaiono molto difficili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, doppio innesto dal Belgio: Juventus ancora a mani vuote

