Milan Cup 2025 | tutto pronto a Cattolica per la festa dei giovani rossoneri

Preparativi finalizzati e entusiasmo alle stelle: a Cattolica si respira già aria di festa in vista dell'undicesima edizione della Milan Cup 2025, l’evento che unisce passione e talento dei giovani rossoneri in una cornice di sport, amicizia e divertimento. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del Milan e non solo, che promette emozioni indimenticabili e un’occasione unica di crescita per i giovani talenti.

È tutto pronto per l'undicesima edizione della Milan Cup, il tradizionale appuntamento sportivo dedicato ai giovani rossoneri.

