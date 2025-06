Milan che combini | salta il sostituto di Theo un’altra beffa per Allegri

Il mercato del Milan si rivela una vera soap opera, tra trattative saltate e imprevisti che complicano i piani di Allegri. Theo Hernandez, al centro di un possibile addio all’Atletico, rimane ancora in bilico, mentre la ricerca del suo sostituto si scontra con nuove difficoltà . Il cantiere rossonero, tra alti e bassi, continua a tener con il fiato sospeso i tifosi, ma cosa riserverà il futuro? Lo scopriremo presto.

Theo Hernandez, si è bloccata la trattativa per il trasferimento all’Atletico ma è sempre al passo d’addio. Intanto i rossoneri vedono sfumare la pista per il suo sostituto (Ansa Foto) – SerieAnews Un cantiere aperto, di quelli per cui i lavori procedono molto a rilento e che attirano i vecchietti in pensione curiosi di scoprirne l’avanzamento. Milanello è più o meno così in questi giorni, con la dirigenza che sta provando a capirci qualcosa della squadra che sarà nella prossima stagione. La base di partenza è sicuramente buona: il ds Tare è dirigente abile e capace come dimostrato alla Lazio ed il tecnico Max Allegri non ha certo bisogno di presentazioni, anzi. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, che combini: salta il sostituto di Theo, un’altra beffa per Allegri

In questa notizia si parla di: sostituto - theo - milan - combini

Ribaltone Milan, addio a Theo Hernandez: preso già il sostituto - Rivoluzione in casa Milan: Theo Hernandez saluta, ma la dirigenza non si ferma. Con Massimiliano Allegri pronto a guidare il nuovo progetto tecnico, il club ha già individuato il suo sostituto.

BRACCIO DI FERRO TRA IL MILAN E THEO HERNANDEZ Al Hilal è in pressing su Theo Hernandez che ha ricevuto anche la chiamata di Simone Inzaghi. Il francese però resiste e continua a dire no all'offerta degli arabi perchè spera in qualche squadra eu Vai su Facebook

Milan, sui social è già ConceiCIAO dopo il ko col Feyenoord in Champions: ora i tifosi rimpiangono Fonseca; Milan, che combini: salta il sostituto di Theo, un’altra beffa per Allegri; Diletta Leotta, ma che combini? Gaffe in diretta, stentano tutti a crederci.

Milan, Theo spinge per l’Atletico Madrid. E c’è l’idea per il sostituto Da msn.com: Il Milan e Theo Hernandez sembrano destinati a separarsi: il francese spinge per tornare a Madrid e il club sta pensando al suo sostituto ...