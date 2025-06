Milan avanti tutta su Xhaka! A centrocampo piacciono pure Jashari e Javi Guerra

Tare punta sullo svizzero, ora si tratta col Bayer Leverkusen. Fari anche sul 2002 del Bruges e sul 2003 del Valencia.

LIVE Coppa Italia, il Bologna si porta avanti sul Milan, l’1-0 di Ndoye decide per il momento la finale - È finalmente tempo di finale per la Coppa Italia 24/25! All'Olimpico di Roma, Bologna e Milan si sfidano in un match decisivo per le loro stagioni.

Yunus Musah è vicino al Napoli. La trattativa con il Milan è andata avanti in silenzio per giorni e ora potrebbe chiudersi a breve. Il centrocampista piace molto al club partenopeo e ad Antonio Conte, che ha spinto per il suo arrivo. Il Napoli ha presentato un’offe Vai su Facebook

Milan, avanti tutta su Xhaka! A centrocampo piacciono pure Jashari e Javi Guerra; Calciomercato Milan, si lavora con ottimismo su Xhaka: la situazione; Il Milan, Modric e Xhaka: ecco perché il Diavolo ha un forte dubbio su Granit.

Il Milan riparte da Xhaka, il Napoli studia il colpo Gatti per la difesa, Bennacer in mediana per la Fiorentina Secondo eurosport.it: Persi Reijnders e pure Musah, il Milan cerca rinforzi a centrocampo e, in attesa di chiudere per Modric, sonda il nome di Granit Xhaka, profilo che piace molto al ds Tare, giocatore di carisma, ...