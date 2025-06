Milan arriva il sostituto di Tomori | svolta dal Belgio

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, annunciando il sostituto di Tomori proveniente dal Belgio. Con una volontà irrefrenabile di tornare a sognare in grande, i rossoneri puntano a rafforzare la propria difesa e a riconquistare prestigio internazionale. Allegri e il club lavorano senza sosta per costruire una rosa competitiva e ambiziosa: l’affare dal Belgio potrebbe essere la chiave per il rilancio del Diavolo.

