Milan Allegri-bis | staff rivoluzionato e Saelemaekers blindato? Si punta a Xhaka e…

Il Milan si prepara a una stagione di grandi cambiamenti: allegri bis, uno staff rivoluzionato e Saelemaekers blindato sono solo alcune delle mosse strategiche. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa, i rossoneri puntano forte su Xhaka, mentre le novità tra campionato e calciomercato tengono i tifosi con il fiato sospeso. Ecco tutto ciò che è successo oggi, venerdì 13 giugno 2025, in un susseguirsi di notizie fondamentali per il futuro del Diavolo.

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Come giocherà il Milan di Massimiliano Allegri? ? Niente rivoluzioni, si punta sulle certezze: il 4-3-3 potrebbe essere la base per costruire un Milan solido e letale, trascinato dal tridente Leao-Gimenez-Pulisic. A centrocampo (mercato permettendo) Reijn Vai su Facebook

Lo staff di Allegri al Milan e gli obiettivi del nuovo progetto rossonero - Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan porta nuove strategie e volti noti nel team tecnico, mentre il club si prepara per la stagione 2025/2026. Riporta msn.com

Nuovo (curioso) arrivo al Milan: Allegri lo ha voluto e c’è un motivo ben preciso - Ci sarà un nuovo arrivo al Milan per volontà di Allegri, l’allenatore lo ha voluto fortemente con sé ed è stato accontentato. Scrive msn.com

Corradi, forse Barzagli e quel sogno del 2014 di Seedorf ora può vedere la luce - Il Milan si prepara al ritiro del 7 luglio non solo sul mercato, ma anche sul campo con Allegri che punta ad ammodernare il proprio staff tecnico ... msn.com scrive