Miglietta e Giacomin | il commiato di due eccellenze militari italiane di Nato e Ue

L'11 giugno segna un momento di grande rilievo per le forze militari italiane coinvolte in ambito internazionale: due eccellenze, Miglietta e Giacomin, si sono fatte onore rispettivamente presso NATO e UE. Con competenza e dedizione, hanno scritto pagine di orgoglio e prestigio per la nostra nazione. Questo commiato rappresenta non solo un addio, ma anche un lascito di impegno e leadership che continueranno a ispirare.

L’11 giugno è stata una giornata significativa per i militari italiani in servizio e in rappresentanza presso la NATO e l’Ue. La mattina, nei Paesi Bassi, si è svolto il passaggio di consegne del Comando Alleato delle Forze Combinate (JFC) di Brunssum tra il Generale di Cavalleria italiano Guglielmo Luigi Miglietta ed il Generale dell’Aeronautica . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Miglietta e Giacomin: il commiato di due eccellenze militari italiane di Nato e Ue

In questa notizia si parla di: miglietta - militari - nato - giacomin

La Scuola Militare “Nunziatella” in visita a Bruxelles e al Comando Nato di Brunssum; Scuola Militare Nunziatella di Napoli, allievi in visita alle Istituzioni Europee.

Kosovo, commissione europea in visita ai militari italiani nella base Nato Kfor Lo riporta ilmessaggero.it: Il Comandante della Kosovo Force (Kfor) il generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta ha accolto questa mattina, nella base di “Film City” sede del Comando Nato di Kfor, i rappresentanti ...