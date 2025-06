Microfoni di smartphone e laptop utilizzati per spiarci anche da spenti

Hai mai pensato che il tuo laptop o smartphone possano essere delle spie involontarie, anche spenti? Uno studio dell’Università della Florida dimostra come microfoni digitali rilascino segnali elettromagnetici capaci di intercettare conversazioni a distanza, anche senza hacking. La privacy potrebbe essere messa a rischio più di quanto immaginiamo: ecco cosa devi sapere per proteggerti da occhi e orecchie invisibili.

Quella chiamata confidenziale dal tuo laptop? Potrebbe essere stata ascoltata dal vicino attraverso il muro, senza hackeraggi complessi. Uno studio rivoluzionario dell’Università della Florida guidato dalla Dr.ssa Sara Rampazzi rivela che i microfoni digitali nei nostri dispositivi quotidiani – laptop, smartphone, smart speaker – trasmettono involontariamente conversazioni via onde elettromagnetiche, decifrabili fino a 2 metri di distanza, persino attraverso il cemento armato. Google ti ascolta tramite lo smartphone, come impedirlo. Il tuo microfono ti spia anche da spento: l’inquietante scoperta sui dispositivi digitali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Microfoni di smartphone e laptop utilizzati per spiarci, anche da spenti

In questa notizia si parla di: laptop - microfoni - smartphone - utilizzati

I migliori microfoni per iPhone e smartphone per registrazioni e live chiare e cristalline; Come scegliere il migliore microfono per podcast; Gli smartphone ci ascoltano? Cox Media Group dice di poterlo fare (ma gli esperti sono scettici).

Quale microfono per smartphone acquistare Da tecnologia.libero.it: Al contrario, gli apparecchi con connettore XLR sono difficili da utilizzare per questo scopo, in ...