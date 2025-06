Mia figlia abusata sessualmente dal papà la condanna e la fatica di ricostruire una vita

In un mondo spesso ingiusto, il coraggio di una madre emerge come luce di speranza e rinascita. Questa è la storia di una donna che, dopo aver scoperto l'orrore subito dalla propria figlia, si impegna con tutta se stessa per ricostruire una vita di dignità e serenità. La sua lotta contro il dolore e le ingiustizie ci ricorda quanto sia importante non arrendersi mai, anche nelle circostanze più difficili. È un percorso che non si ferma qui.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma che sta cercando di ricostruire la vita della propria figlia dopo gli abusi sessuali subiti dal padre. Sono una madre divorziata che nel dicembre 2022 ha scoperto che la figlia ha subito abusi per anni dal padre naturale nei giorni in cui doveva stare da lui in base agli accordi di divorzio. Aveva meno di 7 anni quando gli abusi sono iniziati e solo all'età di 12 anni e mezzo la bambina ha trovato il coraggio di raccontarmi tutto. La mia storia è quella di una famiglia che ha dovuto affrontare un sistema giudiziario che sembra più interessato a proteggere i diritti dell'autore del reato che quelli della vittima.

