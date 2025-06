Mi hanno messo in gabbia Impossibile lavorare così

Mi hanno messo in gabbia, rendendo impossibile lavorare nel cuore di via Cesare Battisti. Il locale "Botanic" e il ristorante Ciles, punti di riferimento per tanti, sono occlusi da sbarramenti metallici a causa dei lavori di rifacimento delle aiuole. Una situazione che crea non pochi disagi, ma come spesso accade, la resilienza di Davide e degli operatori saprà trovare una via d’uscita.

Il "Botanic" in via Cesare Battisti, la strada che scende dal cavalcaferrovia per ‘morire’ in viale Adriatico alla Sassonia, è un locale molto frequentato, ma che in questi giorni ha problemi di non poco conto per. lavori in corso. Praticamente è un locale ‘prigioniero’ da un lungo sbarramento metallico alto un paio di metri per il rifacimento delle aiuole. Non è il solo, perché lo stesso problema ce l’ha anche il ristorante Ciles. Ma Davide Esposto è l’unico che non ci sta ed alza la voce. "Lunedì scorso arrivo e trovo tutto quanto sbarrato – dice – tanto che non riuscivo a capire nemmeno da che parte entrare per raggiungere la mia attività . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mi hanno messo in gabbia. Impossibile lavorare così"

In questa notizia si parla di: messo - gabbia - impossibile - lavorare

Olbia, 07.06.2024 Mignon rimane ricoverato nella gabbia ossigeno, è talmente fragile che è impossibile spiegare la sensazione che dà tenere in braccio questa piccola creatura martoriata Ce la stiamo mettendo tutta, ma non è semplice Ringraziamo chi ci sos Vai su Facebook

Mi hanno messo in gabbia. Impossibile lavorare così; Arrivano le ruspe al Briamasco: via ai lavori. Il manto rimosso verrà utilizzato per rizollare altri campi e alcuni parchi della città . Asis vuole fare in fretta; Cinghiali, gabbie distrutte nella riserva dell’Insugherata: “Così diventa impossibile contenerli”.