’Mi consigli un ristorante?’ L’unione tra mare ed entroterra

Se desideri scoprire un angolo di Toscana dove il mare incontra l’entroterra, lasciati guidare dall’idea brillante di Confartigianato Imprese Grosseto. Un’iniziativa che trasforma un semplice consiglio sotto l’ombrellone in un’esperienza gastronomica autentica, valorizzando i tesori nascosti della provincia. I turisti potranno gustare sapori genuini e ricevere uno sconto speciale nei ristoranti locali, creando così un ponte tra spiaggia e campagna. E tutto questo per rendere la tua vacanza ancora più memorabile.

GROSSETO Un consiglio dato sotto l’ombrellone può diventare la chiave per valorizzare l’intera provincia. Parte da qui l’iniziativa di Confartigianato Imprese Grosseto, che propone un accordo tra stabilimenti balneari e ristoranti locali per spingere i turisti a scoprire l’entroterra maremmano anche a tavola. L’idea è semplice: i clienti segnalati dagli stabilimenti convenzionati riceveranno uno sconto del 10% sul menù alla carta nei ristoranti aderenti. Un piccolo gesto che trasforma la quotidiana richiesta "Mi consigli un ristorante per stasera?" in un’opportunità concreta per far conoscere il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it