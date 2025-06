Metti una sera a Cascina | tre mesi di eventi

A Cascina, l’estate 2025 si presenta come un caleidoscopio di emozioni, con tre mesi di eventi che illumineranno il cuore della città. Tra musica, arte, cultura e fotografia, ogni sera sarà un’occasione per vivere momenti indimenticabili in compagnia di amici e famiglia. Il centro storico si trasforma in un palcoscenico vibrante, pronto ad accogliere residenti e visitatori per un’estate all’insegna del divertimento e della scoperta. Non resta che immergersi in questa meravigliosa avventura estiva!

Pisa, 13 giugno 2025 – A Cascina si riparte con gli eventi estivi. Non mancheranno le cose da fare a Cascina nei prossimi mesi, dove ci aspetta una lunghissima maratona di arte, musica, spettacolo, cultura e fotografia. La città si prepara a accogliere la stagione estiva con un calendario ricco di eventi e occasioni speciali. Il centro storico si veste a festa dando il via a tre mesi colmi di momenti di aggregazione e di benessere per famiglie e ragazzi, a partire dal 21 giugno con la Festa della Musica 2025 in piazza dei Caduti, per terminare nel mese di settembre con la ricorrente e amatissima Notte Rosa nel centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Metti una sera a Cascina»: tre mesi di eventi

In questa notizia si parla di: cascina - mesi - eventi - metti

Primo Piano, speciale Fratelli d'Italia Cascina con Mirco Melchionno Ospite degli studi di via Lungo le Mura 155 a Cascina, Mirco Melchionno... Vai su Facebook

«Metti una sera a Cascina»: tre mesi di eventi; Metti una sera a Cascina: il programma; Metti una sera a Cascina 2024. Presentato il cartellone estivo cascinese. Tutto il programma.

"Metti una sera a Cascina", ecco un’estate scoppiettante di eventi - Tre rassegne in una, gestite da Fondazione Sipario Toscana, Punto Radio, Aps ed Eliopoli Aps: re dei talk show Massimo Marini ‘Metti ... lanazione.it scrive

Al via "Metti una sera a Cascina". Sarà un’estate di eventi diffusi - Musica per tutti i gusti, incontri letterari, spettacoli, sport, dibattiti, cinema sotto le stelle, letture, eventi dedicati ai bambini e alle famiglie: “Metti una sera a Cascina 2024” è tutt ... Lo riporta lanazione.it

Metti una sera a Cascina: gli appuntamenti di settembre - Ecco di seguito il programma di tutti gli appuntamenti sul territorio di "Metti una sera a Cascina". Si legge su gonews.it