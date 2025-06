Metro Linea 1 chiusa 3 mesi a Napoli c'è un piano per aiutare i pendolari | treni solo andata la mattina e la sera

A Napoli, la chiusura temporanea della metro linea 1 per tre mesi sta rivoluzionando gli spostamenti quotidiani. Per alleviare i disagi, ANM prepara un piano strategico con treni solo andata e nuove navette, mentre si studiano soluzioni innovative in attesa del via libera di Ansfisa. Sono in arrivo 70 assunzioni di autisti per garantire un servizio più efficiente. Scopri come la città si sta preparando a superare questa sfida.

Incredibile: Napoli-Baiano sarà ferma per 4 mesi la linea della Circumvesuviana - I pendolari della Circumvesuviana sono colpiti da una brutta notizia: la linea Napoli-Baiano sarà interrotta per quattro mesi, dal 21 maggio al 30 settembre 2025, a causa di lavori urgenti.

