Metro C chiusa a Roma nel weekend | stop totale alla linea il 14 e 15 giugno e il 21 e 22 giugno

Se stai pianificando i tuoi spostamenti a Roma, tieni presente che la Metro C sarà chiusa durante i fine settimana del 14-15 e del 21-22 giugno. Per garantire comunque la mobilità, sono previste navette sostitutive con orari dedicati. Scopri come organizzarti al meglio e non rimanere impreparato: continua a leggere per tutti i dettagli e pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

La Metro C di Roma resterà chiusa sabato e domenica 14 e 15 giugno e nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 giugno. Gli orari delle navette sostitutive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#MetroC chiusa per collaudi nei weekend del 14-15 e 21-22 giugno. In servizio le navette #LineaMC e #LineaMC3. Vai su X

