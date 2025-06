Meteopicco dell' afa nel fine settimana

Preparatevi a un fine settimana di afa intensa: il secondo weekend di giugno si apre con un’ondata di caldo record, con temperature che raggiungono picchi fino a 8 gradi sopra le medie stagionali e bollino rosso in molte città italiane. Tuttavia, nel corso della prossima settimana si potrebbe intravedere una lieve attenuazione grazie a correnti più fresche in quota e a qualche temporale pomeridiano sui rilievi interni.

