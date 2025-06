Meteo venerdì caldo e sole su tutta l’Italia

Venerdì porta un caldo e soleggiato abbraccio su tutta l’Italia, una vera e propria estate in anticipo. La nostra penisola si trova sotto l’influenza di una saccatura atlantica che, insieme a un promontorio subtropicale, crea condizioni climatiche da luglio. L’aria calda e stabile regna sovrana, promettendo una giornata perfetta per ogni attività all’aperto. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nelle prossime ore.

La situazione. La fase di stampo estivo più simile a luglio, che stiamo vivendo è determinata dalla struttura barica. C’è una saccatura atlantica che esercita la sua azione sull’Europa occidentale, dal Regno Unito al comparto iberico e in parte anche alla Francia. Qui abbiamo correnti fresche oceaniche e temporali, anche di forte intensità. L’azione di questa saccatura incentiva la risalita di un promontorio di matrice sub tropicale sul Mediterraneo occidentale, l’Italia e buona parte anche dell’Europa centro settentrionale. Qui a prevalere è il sole con temperature elevate, ben al di sopra della media stagionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

