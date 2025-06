Meteo temperature in salita per l’anticiclone africano | ecco fino a quando

L’anticiclone africano Scipione sta portando temperature in salita, creando ondate di caldo intenso che stanno già influenzando il nostro clima. Le previsioni meteo indicano che questa ondata di calore continuerà a farsi sentire nei prossimi giorni, con valori record per il mese di giugno. Ma fino a quando durerà questa ondata di calore? Scopriamolo insieme, perché conoscere l’andamento delle temperature è fondamentale per prepararsi al meglio alle giornate più calde dell’anno.

Secondo le ultime previsioni meteo, in questi giorni ci sarà davvero da soffrire a causa del caldo dovuto all'anticiclone Scipione: ecco quanto durerà. Ci sarà davvero da soffrire nei prossimi giorni, quando l'anticiclone africano Scipione porterà i termometri verso valori record per il mese di Giugno.

