Meteo Sottocorona | Sviluppo rapido Ecco le zone a 35 gradi

L’estate continua a scaldare l’Italia con temperature che raggiungono i 35 gradi nelle zone più calde, mentre il sole splende incontrastato. Ma cosa ci riserva il meteo di venerdì 13 giugno e del weekend? Paolo Sottocorona su La7 spiega che l’alta pressione protegge il nostro Paese, impedendo alle nuvole in avvicinamento da ovest di causare pioggia, mentre al nord-ovest iniziano a manifestarsi i primi fenomeni. Ecco cosa aspettarci nel dettaglio...

Sole e caldo sull'Italia, ma cosa indicano le previsioni meteo di venerdì 13 giugno e del weekend? Paolo Sottocorona su La7 spiega che "siamo in una situazione molto simile a quella dei giorni scorsi". Le nuvole che si avvicinano da ovest non riescono ad arrivare sull'Italia che resta protetta da una zona di alta pressione. Nel dettaglio centro, sud e nord-est restano "senza fenomeni" mentre al nord ovest "cominciano a comparire dei fenomeni di una certa consistenza". Piccole zone di instabilità tra centro e sud. I fenomeni al nord ovest si intensificano sabato 14 giugno. Sul resto del paese "tutto continua a essere tranquillo", spiega Sottocorona. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo, Sottocorona: "Sviluppo rapido". Ecco le zone a 35 gradi

