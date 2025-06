Meteo Roma del 13-06-2025 ore 06 | 15

Ben ritrovati, ascoltatori! Oggi, 13 giugno 2025, alle ore 06:15, esploriamo le previsioni del tempo per una giornata all'insegna della stabilità e del sole. Al Nord, mattino soleggiato con qualche acquazzone nel pomeriggio sulle Alpi, mentre al Centro, prevale il sereno per tutta la giornata. Un quadro meteorologico favorevole per le vostre attività, rendendo questa giornata perfetta per uscire e godersi il sole.

meteo e Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio instabilità meno le Alpi con sviluppo di acquazzoni temporali ancora soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con un disparte e schiarite al centro al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cielo sereno e il pomeriggio ancora c'è lì per lo più soleggiato il Salvo numero di denti lupi in Appennino con possibili locali acquazzoni o temporali da prima serata e nottata con assenza di numerosità ovunque al sud Al mattino ho tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l'Appennino e zone interne della Sicilia ancora soleggiato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni temperature minime massime stabili o in generale riato sotto la penisola visione del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

