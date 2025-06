Meteo le previsioni in Campania per venerdì 13 giugno 2025

Preparati a vivere un venerdì di sole e serenità in Campania! Le previsioni per il 13 giugno 2025 promettono giornate all’insegna del clima stabile e caldo, ideali per uscire e godersi il territorio. Con temperature che oscillano tra i 19°C e i 34°C, la regione si presenterà in tutta la sua bellezza estiva. Scopriamo insieme cosa riservano le previsioni per questa giornata straordinaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 13 giugno 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4245m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4483m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 13 giugno 2025

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni - venerdì - giugno

