Metalmeccanici rilanciano lo sciopero per il contratto | giornata calda e manifestazione a Genova

I metalmeccanici tornano in piazza per rivendicare un rinnovo contrattuale equo e tempestivo, con uno sciopero di 8 ore e manifestazioni che attraversano l’Italia, tra cui l’attesa mobilitazione a Genova il 20 giugno. È una giornata calda non solo meteorologicamente, ma anche di grande fermento sociale, che potrebbe segnare un punto di svolta nelle trattative. I...

Nuovo sciopero di 8 ore dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, con manifestazioni in molte città d'Italia tra cui non mancherà anche Genova: la data da segnarsi sul calendario è il 20 giugno (giorno dello sciopero generale delle categorie pubbliche e private).

