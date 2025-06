Metal Gear Solid e Silent Hill | le novità da Konami

Konami svela entusiasmanti novità su due icone del videogioco: Metal Gear Solid e Silent Hill. Durante l’evento digitale Konami Press Start, sono stati annunciati dettagli esclusivi che accendono l’attesa dei fan. Per Metal Gear Solid: Snake Eater, è stata introdotta la tanto attesa modalità, promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente. L’universo di queste serie leggendario si prepara a sorprenderci: ecco cosa ci aspetta nel futuro di Konami.

(Adnkronos) – Durante l’evento digitale Konami Press Start, Konami Digital Entertainment ha diffuso nuovi dettagli relativi a due delle sue principali proprietà intellettuali, Metal Gear Solid e Silent Hill, entrambe al centro di prossimi progetti di rilievo. In merito a Metal Gear Solid?: Snake Eater, è stata presentata per la prima volta la modalità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

