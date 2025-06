Meta 14 miliardi investiti per Scale AI Il suo ad gestirà un laboratorio per la superintelligenza

Meta ha investito 14 miliardi di dollari per rivoluzionare l’intelligenza artificiale, creando un laboratorio dedicato alla superintelligenza sotto la guida dell’amministratore delegato di Scale AI, Alexandr Wang. Con questa mossa, Zuckerberg mira a colmare il divario con giganti come OpenAI e Google, spingendo oltre i limiti della tecnologia e aprendo nuove frontiere nel mondo dell’IA. Un passo deciso verso il futuro dell’innovazione digitale.

Meta pronta ad acquisire il 49% di Scale AI.

