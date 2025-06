Messina piange il barman Franco Toscano un maestro dietro il bancone

Messina piange il scomparso Franco Toscano, il maestro barman che ha incantato generazioni con la sua arte e il suo sorriso. Volto iconico dello storico bar Lombardo, Franco rappresentava molto più di un semplice professionista: era un simbolo di un’epoca passata, fatta di convivialità , passione e tradizione. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore della città , ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso i suoi cocktail e i ricordi di chi l’ha conosciuto.

Un simbolo di una Messina che non c'è più. È morto oggi Franco Toscano, il barman punto di riferimento per intere generazioni e volto di rilievo dello storico bar Lombardo, ormai chiuso. Dietro il bancone ha miscelato con sapienza cocktail e bevande insegnando una professione che ha amato fino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Messina piange il barman Franco Toscano, un maestro dietro il bancone

