Meret batte Svilar nessuno come Orsolini | i migliori della Serie A per Fantamedia

Alla Milano Football Week, l'evento live di OnlyFanta ha acceso gli entusiasmi con un quiz imperdibile sui protagonisti della Serie A. Tra sorprese e grandi nomi, scopriamo chi sono i migliori giocatori per Fantamedia, tra cui Meret, Batte, Svilar e Orsolini, vere rivelazioni di questa stagione. Sei pronto a mettere alla prova la tua conoscenza e a scoprire chi domina il campionato? Non perdere questa occasione di vivere il calcio in modo ancora più appassionante!

Chi sono i migliori giocatori della Serie A per Fantamedia? Scopriamolo in questo gioco fatto durante l'evento live di OnlyFanta alla Milano Football Week ( guarda qui il quiz completo ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meret batte Svilar, nessuno come Orsolini: i migliori della Serie A per Fantamedia

